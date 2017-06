RCF lance sa nouvelle application mobile

Cette nouvelle application permet aux utilisateurs d'accéder plus facilement à la grille des programmes pour connaître les émissions et les sujets abordés et découvrir le programme sur les temps forts des sept prochains jours avec la possibilité de filtrer sur les quatre thématiques de la radio : Actualité, Culture, Spiritualité et Vie quotidienne. Il est également possible de revenir jusqu’à sept jours en arrière pour réécouter facilement les programmes que les auditeurs ont manqués. Enfin, l'application permet bien sûr de recvoir des notifications de RCF pour ne manquer aucune émission.

Rappelons qu'avec plus de 60 radios et 250 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique, RCF accompagne tous les jours 600 000 auditeurs.