RCF lance l'opération "Quitte ton canap"

Le pape François a annoncé la tenue en octobre 2018 à Rome d’un synode sur le thème "les jeunes, la foi et le discernement vocationnel". Pour préparer ce grand rendez-vous, dans le monde entier,les églises locales ont recueilli les contributions de jeunes de 16 à 29 ans et de ceux qui les accompagnent. Et jusqu’à fin décembre, ces mêmes jeunes sont invités à répondre à un questionnaire en ligne que leur adresse directement le pape afin de partager leurs questions, leurs convictions, leurs doutes et leurs rêves. Lors des JMJ de Cracovie, le pape François avait invité les jeunes à ne pas être des "jeunes canapés" mais des "protagonistes de l’histoire".



Pour réaliser ce projet, RCF, en lien avec la pastorale des jeunes des diocèses, s’appuie sur son réseau de 64 radios, 270 fréquences et plus de 100 journalistes, prêts à collaborer à cette émission, au plus près du terrain et de la vie concrète des jeunes dans leurs facs, leurs écoles, leurs aumôneries, leurs mouvements, leurs associations, leurs groupes de musiques, etc.