RCF donnera parole aux jeunes à Saint-Malo

RCF propose aux jeunes participants de vivre un moment de radio : un grand forum participatif d’une heure, auquel tous les jeunes présents sont conviés pour échanger et prendre la parole à partir du témoignage de 5 d’entre eux, sur le thème de la rencontre interculturelle et interreligieuse. Diffusée sur RCF le lendemain de l’université, le lundi 28 août à 17 heures, cette émission permettra aux jeunes de dire leur vision d’un monde plus solidaire, de raconter comment ils prennent déjà part à la construction de ce monde et de chercher ensemble comment aller encore plus loin vers une société fraternelle.