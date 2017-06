Qui débusquera "Le Fugitif NRJ" ?

"Le Fugitif NRJ" va à nouveau défier les auditeurs de NRJ. Tous les matins, à 06h30, 07h30, 08h30 et 09h30, Manu leur donnera des indices à l’antenne qui permettront de le situer, de le découvrir, et de pouvoir gagner jusqu'à 50 000€.

Pour cette 3e saison, NRJ mise sur 3 nouveautés marquantes : "Le Fugitif NRJ" pourra être découvert plusieurs fois, il lui sera parfois interdit de bouger, et les montants des gains seront évolutifs. Tous nos auditeurs pourront également tenter de localiser ce fugitif directement depuis l’application mobile dédiée, disponible sur l’App Store et Google Play.



Enfin, chaque jour, celui ou celle qui aura pointé la localisation la plus proche du Fugitif NRJ à 17h remportera 1000 euros. Les indices et le nom du vainqueur seront publiés chaque jour dans l’application.