Quelles sont vos sources ?

Force est de constater que le journaliste s’appuie trop souvent sur les outils cités plus haut, outils classiques devenus, avec le temps et l’apparition des nouveaux médias, moribonds mais qui néanmoins offrent une relative facilité et un gain de temps considérable pour prendre connaissance d’une info, pour la traiter et enfin pour la divulguer. Conséquence logique, l’information ainsi arrivée dans votre bureau sera mise en onde dans la journée. Mais, il y a fort à parier qu’elle le soit aussi, et au même moment, chez vos concurrents.

Bénéficier de "sources" c’est être quasiment sûr d’évoquer une information que vos concurrents n’auront pas, ou du moins, pas encore. Une opportunité pour s'encourager mutuellement à développer et à se servir de ce que l’on appelle les "sources".



N’oublions pas que la base du journalisme repose aussi sur un travail en lien avec des "sources". Certes… certaines sont officielles, d’autres non. Car, qu’on le veuille ou non, une information exclusive et qui marque les esprits n’émane que très rarement d’une conférence de presse, d’un communiqué, d’une alerte Google…