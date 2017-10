Pure veut être "On air, Online, On demand"

Cette saison, Pure continue son évolution et affirme son positionnement auprès du public issu de la génération Y, avec aussi la volonté réaffirmée de découvrir de nouveaux talents et de les accompagner. La chaîne de la RTBF mise aussi sur les podcasts avec deux nouvelles créations; le premier 100% féminin, "C'est tout meuf", pour raconter l’histoire des jeunes adultes d’aujourd’hui, sur un ton décomplexé. Le deuxième "Glittch" consacré à l’actualité des nouvelles technologies.

En Belgique, Pure veut se positionner comme la "chaîne des nouvelles tendances musicales" et comme "la radio de la découverte de la RTBF". Elle veut être "résolument ancrée dans son époque avec une forte présence sur les plateformes multimédia, le web et les réseaux sociaux".