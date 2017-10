Pub radio : l'inquiétude des Indés Radios

Pour Jean-Éric Valli, président des Indés Radios : "Déréglementer les secteurs interdits et les secteurs segmentés, c’est condamner à brève échéance les radios indépendantes et mettre fin au pluralisme du paysage audiovisuel français. Le maintien de l'interdiction des actions de promotion commerciale de la distribution à la télévision est encore plus impératif qu’en 2013. En effet, de nombreuses évolutions intervenues depuis fragilisent le marché radio et plus particulièrement les stations des Indés Radios : relèvement du plafond de concentration, dérégulation du marché multi-villes ou extra-local, ouverture de la publicité de marque à Radio France".