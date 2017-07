Pub radio : augmentez vos tarifs !

1. Sortez le 6h/9h du tarif floating (+ éventuellement d’une autre tranche en journée). Pourquoi brader vos écrans les plus précieux ?

2. Sortez aussi le 6h/9h du tarif semi-floating. Ces 2 actions pourraient vous faire gagner mécaniquement 10% de CA sur une année !

3. Augmentez les tarifs systématiquement chaque année (au moins +2 à 5% et plus si l’audience progresse).

4. Intégrez des variations saisonnières dans votre tarif. Comme NRJ ; tarif Gold du 28/2 au 10/07 et du 222/08 au 25/12. TF1 Publicité ; tarif Or du 16/05 au 10/07 et du 22/08 au 25/12.

5. Intégrez des variations tarifaires selon les jours de la semaine. En général, la pub radio est plus chère en fin de semaine (Jeu-Sam).

6. Optimisez les remplissages après intégration de la pub nationale (avec une offre "invendus").

7. Vendez moins de spots en volume (arrêtez de vendre du floating au kilo), mais plus de stratégies ciblées en THI.

8. Ne vendez pas de floating/semi-floating à de nouveaux annonceurs, les amener sur le THI uniquement.

9. Réduisez les taux de remises volumes, augmentez les majorations, appliquez les CGV avec rigueur.

10. Augmentez le contrat moyen avec des ventes additionnelles, OPS, internet, Facebook, événementiel…