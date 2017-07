Prun' recherche des bénévoles

Journalistes, animateurs, réalisateurs, programmateurs musicaux, graphistes, photographes, vidéastes, informaticiens… Toutes ces compétences sont réunies pour faire de Prun’ l’un des premiers média jeune de la région nantaise. La radio associative cherche, pour sa saison 2017-2018, à grossir ses rangs et lance un appel aux bénévoles. Parallèlement, Prun' propose des stages en journalisme et en communication. Par ailleurs, et toujours pour la saison 2017-2018, Prun' a proposé 4 offres de services civiques qui sont désormais pourvus.Prun’ a été fondée en 1999 par des étudiants du département Information Communication de l’Université de Nantes. Son objectif est de "rassembler des jeunes de la métropole nantaise et de la région qui veulent être acteurs de leur ville, participer à la vie associative locale et intégrer un média jeune". Pour postuler, c'est ICI