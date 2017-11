Prun' et Euradionantes aux Trans Musicales de Rennes

La radio Prun' basée à Nantes (92 FM) propose un choix musical varié dans sa programmation musicale (électro, dub, hip hop, reggae...). Son objectif est de rassembler des jeunes de la métropole nantaise & de la région qui veulent être acteurs de leur ville, participer à la vie associative locale et intégrer un média jeune. Euradionantes à Nantes (101.3 FM) est une radio associative et indépendante qui couvre l’actualité de manière originale autour de la thématique européenne. C'est aussi une radio-école qui forme au journalisme européen de proximité des étudiants et volontaires venus des quatre coins du continent.