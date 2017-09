Prix Varenne aux journalistes 2017

Pour la catégorie "Journalistes de la Radio", ce concours s'adresse à l'ensemble des journalistes professionnels de la radio, titulaires de la carte professionnelle, salariés d’une radio de langue française. Les reportages présentés porteront sur tous les domaines de l’actualité politique, économique, sociale, sportive, culturelle, etc. Les reportages des journalistes pigistes seront acceptés à condition qu’ils aient été diffusés à l’antenne. Le reportage en fichier mp3 n’excédant pas 4 minutes et qui devra avoir été diffusé entre le 2 septembre 2016 et le 1er septembre 2017.