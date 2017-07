Prix Théâtre RFI : 13 textes sélectionnés

Pour cette édition, le comité de sélection a reçu 172 candidatures en provenance de 23 pays d’Afrique, de l’Océan indien, des Caraïbes (hors France d’outre-mer), du Proche et Moyen-Orient. Rappelons que le Prix Théâtre RFI a pour objectif de promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du Sud et de favoriser le développement de carrière de jeunes auteurs, écrivant en français. RFI et ses partenaires offrent notamment au lauréat un soutien professionnel et une exposition médiatique à travers une dotation financière attribuée par la SACD. Le Prix Théâtre RFI 2017 sera remis à Limoges, dimanche 24 septembre, dans le cadre du Festival Les Francophonies en Limousin.