Privilégiez l’information "concernante"

Une fois cette étape passée, le journaliste parviendra à créer un lien. Vous comprenez maintenant pourquoi les stations de proximité ont si bonne presse auprès de leurs auditeurs. Elles mettent en onde des sujets de proximité, donc des informations "concernantes", qui vont provoquer chez eux la naissance d’une lien entre le média et son auditeur. Il ne s’agit pas de modifier cette information entre sa connaissance et sa mise à l’antenne. D’ailleurs, la plupart du temps, on ne rend pas une information "concernante". Elle est ou ne l’est pas.



Priorisation : elle consiste à trier les sujets qui seront traités dans votre flash ou votre journal. Cette priorisation donnera le ton à votre ligne éditoriale. Est-ce que cette information peut intégrer mon flash, sous entendu, est-ce qu’elle intéressera mes auditeurs puisque en rapport ou non avec ma cible ?



Hiérarchisation : elle consiste à classer votre information avant de la dérouler dans votre journal. Quelle sera l’info qui fera l’ouverture ou la fermeture de votre flash ? Tout dépendra des critères de votre ligne éditoriale.



Multiplication : elle consiste à décliner votre sujet sous différentes formes. Une fois traitée votre sujet sera adaptable à une lecture devant votre micro durant un flash, à une mise en ligne sur votre site internet ou sur votre application.



Si je vous avais parlé de l'utilisation du fil à plomb dans le cadre de travaux de maçonnerie, vous m'auriez dit : "mais on s'en fout, on veut des infos qui concernent la radio !". Vos auditeurs ont systématiquement la même réaction. Ils n'en n'ont rien à faire de toutes ces petites histoires qui vous font plaisir mais qui ne les concernent pas. D'où l'intérêt de bien les connaître, d'être comme eux pour mieux cibler ces informations. Ayez le réflexe de vous dire : "tiens, cette info, elle va intéresser, ou pas, les auditeurs qui m'écoutent". Parce que sinon, comme le disait un vieux briscard des ondes : "il faut 3 secondes pour perdre un auditeur et 3 ans pour regagner sa confiance". Et faites donc comme le fil à plomb : mettez-vous à la verticale des choses qui vous entourent...