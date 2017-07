Près de trois quarts des Français sur Internet chaque jour

Le mobile s’impose comme l’écran Internet du quotidien. La moitié des Français, soit 26,5 millions d’individus, l’utilisent chaque jour pour se rendre sur Internet.

Ce leadership du mobile est encore plus prononcé chez les 15-24 ans : 62% d’entre eux s’en servent tous les jours pour accéder à Internet. L’ordinateur et la tablette sont distancés, avec respectivement 27% et 15% des Français de cette tranche d’âge qui s’y connectent au quotidien.