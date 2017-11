Près de 9 millions de visiteurs uniques sur RTL

Par ailleurs, RTL consolide sa place de première marque radio de France avec 8 657 000 visiteurs uniques et une progression de + 28% sur un an, la plus forte des radios sur la période

La station enregistre plus de 300 000 visiteurs uniques d’avance sur le deuxième site radio. Elle gagne également une place dans le top 15 des sites d’Actualités par rapport au mois d’août 2017, RTL est 12ème site de la catégorie en septembre.