Près de 7 millions de personnes écoutent la radio sur les supports multimédia

La 126 000 Radio approfondit dans son module Global Radio les comportements d’écoute numérique : elle révèle que 12,5% des Français de 13 ans et plus, soit 6,8 millions de personnes, écoutent chaque jour la radio sur un support digital. Le téléphone mobile conforte sa première place parmi les supports numériques utilisés pour écouter la radio avec 3,4 millions d’adeptes chaque jour. Viennent ensuite l’ordinateur (1,6 million d’auditeurs), la télévision (1,3 million), la tablette (657 000) et le baladeur (222 000).

Sur le téléphone mobile, plus des 2/3 des auditeurs (70%) écoute la Radio via une application ou un site Internet et 29% y accèdent via un tuner FM intégré au téléphone.



Soulignons que les adolescents sont les plus en affinité avec les supports digitaux : 23,5% des 13-19 ans écoutent chaque jour la radio sur un support multimédia (dont 16,2% sur téléphone mobile).