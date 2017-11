Près de 40 000 auditeurs pour Radio Perfecto

Philippe Manœuvre est à l’antenne tous les samedis de 19h à 21h pour parler "Rock et pépites". Ce week-end, il proposera une émission spéciale consacrée au groupe AC/DC. Eric Lange, tous les dimanches de 20h à 22h, donne rendez-vous avec du Rock, du Blues, des histoires et les dédicaces des auditeurs. Sacha (ex Oüi FM) est présent à l'antenne du lundi au vendredi, de 17h à 18h, avec les "Rocks d’aujourd’hui et de demain". Il reçoit des invités en cession acoustique comme, dernièrement, Shaka Ponk. Enfin, Frédéric Marc revient avec une nouvelle émission "T’es Rock mais t’es qui en fait ?". Un invité vient avec ses disques et retrace l’histoire de sa vie au travers de ses souvenirs musicaux. La première sera d'ailleurs diffusée ce mercredi à 22h avec comme invité, Eric Naulleau, dans un format 60 minutes. De nouveaux animateurs devraient arriver en janvier prochain. Radio Perfecto dispose de son application gratuite pour tablettes et smartphones, disponible sur les box Orange et SFR, Tunein Radio, radio.fr etc… Au dernier classement decRadio.fr, Radio Perfecto s'est glissée dans le Top 100 en 40e position.