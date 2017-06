Première édition du "Totem Music Live"

Plus que jamais sur le terrain, pour revendiquer son statut de radio de proximité, Totem aura fait vivre à ses auditeurs des moments forts depuis septembre et le grand Casting "The Voice" organisé à Rodez. La station proxi-généraliste du sud Massif Central est allée à la rencontre de ses auditeurs sur l’ensemble de son territoire : Alès pour la Fête des Secrétaires avec le chanteur gardois Charlie Boisseau (The Voice), Aurillac avec Boulevard des Airs, Montauban avec la troupe des 3 Mousquetaires…