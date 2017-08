Pour la RTBF, le bilan est "particulièrement bon"

Musiq’3 est la radio de la RTBF qui a enregistré la plus forte croissance de son nombre d’auditeurs par semaine au cours de la saison écoulée : 181 014, soit + 11 %. Enfin, pour La Prem1ère, cette dernière vague n’est ni représentative ni comparable avec les précédentes, puisque la nouvelle offre de programme a été mise sur antenne durant la période de sondage (le 26 avril). Notons toutefois qu’au cours de la saison écoulée, La Prem1ère a aussi enregistré une progression de son nombre d’auditeurs par semaine (548 819, soit +3%) et a relancé sa part de marché moyenne (6.9 %, soit +0.5 point).

De manière temporelle plus fine, les audiences internet indiquent une très forte croissance de l’audience de La Prem1ère en streaming audio et vidéo au cours de la période du sondage du CIM radio : entre la période avant et après la nouvelle offre, La Prem1ère a enregistré une croissance de 137 % (source Internet Neuromédia) de son nombre de visiteurs uniques dé-dupliqués.