Pour France Culture : "Les Grosses Têtes, c’était déjà pris"

Réalisée avec l’agence de publicité Jésus et Gabriel, la nouvelle identité graphique de France Culture repose sur une typographie qui, tout en faisant écho à l’univers numérique, évoque "la puissance des mots et le principe revendiqué d’un savoir le plus largement partagé possible".

Gratifiée de records historiques d’audience (1.3 million d’auditeurs quotidiens à l'été 2017 et 19.3 millions de podcasts téléchargés en septembre 2017) pour son antenne et son offre numérique, France Culture, veut ainsi valider sa mission de service public d’animation du débat des idées et de diffusion de la connaissance pour tous et pour chacun.