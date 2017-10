Plusieurs radios préparent un "Pop Song Live"

Maxime Gallice, directeur de Radio Imagine est à l’initiative de ce projet et a souhaité rassembler les principaux médias ddes départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes : "nous sommes sur une petite zone de moins de 300 000 habitants et l’union fait la force pour se rassembler autour d’un bel événement musical inédit sur ce territoire. Je suis heureux qu’un concert de la sorte puisse aussi se dérouler chez nous. C’est beaucoup de travail à organiser mais les partenaires privés et les collectivités ont vraiment adhéré tout de suite à ce projet. On sent une belle dynamique pour faire parler des Alpes du Sud et j’en suis le premier satisfait".

Entourée des équipes de Radio Imagine et d’Alpes 1, l’ancienne animatrice de télévision Nathalie Vincent assurera la présentation du concert.