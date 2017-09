Plusieurs pros de la radio se retrouvent sur une radio locale

Pour la rentrée "Les Débutants" reçoivent ce 16 septembre "le plus beau casting de la bande FM". Une rentrée en compagnie des "pros de la radio" : Manu Levy (NRJ), Bruno Guillon (Fun Radio), Albert Spano (RFM), Miguel Derennes (RTL), Pat Angeli (RFM) et Florian Gazan (RTL) seront tous au micro de RVVS pour 2 heures d'émission de 18h à 20h. "Ils évoqueront leurs parcours professionnel, leurs passions pour la radio, leurs actualités et ils se prêteront aux jeux antenne" précise la radio RVVS.





"Les Débutants" est le titre d'une émission diffusée tous les samedis de 18h à 19h. Elle est animée par Samih Bosc, Camille Paul et Mohamed Hacene Boukerma. Ces trois lycéens, passionnés de radio, abordent cahque semaine divers sujets sur RVVS. Cette radio, lancée le 18 juin 1979, a traversé l’histoire du Val-de-Seine. Radio pirate jusqu’en 1981, "elle est devenue incontournable, indispensable et aborde l’ère du numérique avec passion".