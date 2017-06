Plusieurs milliers d'auditeurs au RFM Music Show

C'est Amir qui a ouvert la soirée en interprétant ses tubes "J'ai cherché" et "Au cœur de moi", extraits de son album éponyme aujourd'hui double disque de platine. Florent Pagny a interprété son tube "Ma liberté de penser", ainsi que son dernier single écrit par Maitre Gims "Le Présent d'abord", 1er extrait de son prochain album annoncé pour la rentrée 2017. Comme à son habitude, Vianney a emballé le public. La future maman, Nolwenn Leroy est apparue sur scène, applaudie chaleureusement par le public. Emue, elle a interprété "Gemme", premier extrait de son futur album éponyme à paraitre d'ici la fin de cette année. Olivia Ruiz a interprété sur scène vendredi soir son tube "J'traine des pieds" et son dernier single "Dis-moi ton secret".

Le concert "RFM Music Show" sera diffusé sur C8 ce mercredi 14 Juin à 21h et en simultané sur RFM.