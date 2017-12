Plus que 55 jours avant le Salon de la Radio

Le Danemark, la Suède, La Finlande et la Norvège (qui vient définitivement d’éteindre la FM) seront les quatre pays à l’honneur de cette nouvelle édition, plus que jamais à dimension internationale et placée sous le signe de l'audio digital. Car l’engouement du public pour le streaming profite au secteur de la radio et de l’audio digital, créant ainsi de fortes opportunités, aussi bien pour les acteurs traditionnels que pour les nouveaux entrants. C’est sous cette thématique générale que seont placés les 3 jours du Salon de la Radio, jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 janvier.

Avec une disposition unique circulaire des exposants sur plus de 4 000 m², le Salon de la Radio permettra d’offrir à tous les visiteurs un panorama unique des nouveaux produits, technologies et services qui font la radio et l’audio digital d’aujourd’hui et de demain.



L'équipe proposera 3 journées thématiques (13 tables rondes, 36 keynotes et 24 ateliers pratiques déclinés sur 3 jours) : "Stratégie et monétisation" le jeudi, "Innovation et nouvelles écritures" le vendredi et "Glocal" (Global-Local) le samedi.