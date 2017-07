Plus de 8 millions d'auditeurs pour les Indés Radios

La part d’audience et l’audience cumulée en pénétration des Indés Radios enregistrent également une progression de + 0.1 point sur un an pour atteindre respectivement 11% et 15.3%.

Pour Jean-Eric Valli, Président des Indés Radios : "La progression de notre audience sur une année ainsi que notre position de 1ère audience de France montrent que nous construisons depuis 25 ans une réelle proximité avec nos auditeurs. Nos 131 radios indépendantes incarnent, dans leur diversité, une valeur sûre pour nos auditeurs. C’est cette base solide qui nous permet de poursuivre notre développement sur l’ensemble des supports d’écoute afin d’accompagner nos publics au plus près de leurs usages quotidiens de la radio".