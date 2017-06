Plus de 28 millions de Français sur les sites d’actualités

Lors du premier tour de l’élection présidentielle, les 23 et 24 avril 2017 (J et J+1), l’audience de la sous-catégorie "Actualités" a enregistré un nombre de visiteurs significativement supérieur à l’audience jour moyen, atteignant un pic à 8,9 millions de visiteurs uniques le 24 avril. En avril 2017, le site Le Figaro arrive en tête des sites les plus consultés de la sous-catégorie avec 10,5 millions de visiteurs uniques. Suivent ensuite Le Monde et L’internaute.com qui dénombrent respectivement 9,4 millions et 8,8 millions de visiteurs uniques.