Plus de 1.3 milliard de vues sur YouTube pour Cauet

Dans une logique multicanale rassemblant une communauté globale de 9 000 000 de followers, Sébastien Cauet est très présent sur Twitter, où son compte atteint plus de 2.5 millions d'abonnés. Son compte Instagram vient de dépasser un seuil, avec plus de 630 000 abonnés. Cette réussite fait de Sébastien Cauet l'animateur radio le plus populaire sur les réseaux sociaux, d'après le classement Vidclust Leaderboards 2017, pour la deuxième année consécutive.

Sur sa chaîne Youtube, Sébastien Cauet crée, produit et anime des formats originaux, exclusivement conçus pour le digital. Comme les séries "Toc Toc Toc" - où l'animateur "livre" une star au domicile d'un de ses fans - et "Cauet range ta chambre" - où des parents peuvent appeler son équipe pour ranger la chambre de leur ado. Une troisième websérie, "Sébastien", est en préparation. Cette créativité a été saluée par les SMA (Social Media Awards) qui lui ont décerné pendant 2 années consécutives le titre de "Personnalité Numérique de l'année".

À la tête d'une équipe innovante, réunie au sein de sa société de production Be Aware, Sébastien Cauet veut "penser la radio de demain, qui intégrera l'image et s'appuiera sur la production de contenus originaux".





Après avoir animé les matinales de Fun Radio, Skyrock, NRJ et Europe 2, Cauet est à la tête de "C’Cauet" sur NRJ, de 19h à 22h. L'émission est n°1 le soir des radios musicales. Sébastien Cauet reçoit à l'antenne "les plus grandes stars françaises et internationales. Une logique fédératrice et une vision d'avenir. Pour avoir toujours un temps d'avance".