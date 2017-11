Plus de 1 000 auditeurs au concert de Cerise FM

Rappelons que Cerise FM (Groupe Tertio) est une station locale bien connue des haut-rhinois, implantée dans le sud du département. Sa programmation musicale s'articule autour des "tubes d’hier et les hits d’aujourd’hui". Cerise FM organise de nombreuses opérations sur son antenne, des show cases et concerts acoustiques "qui font découvrir gratuitement des artistes confirmés ou en devenir, faisant d'elle une radio de proximité". Sur la grille, Cerise FM veut offrir "un réveil tonique dès 6h avec Alexandra, Laurent et Eric" ainsi qu'un "afterwork élégant de 17h à 20h avec Charlotte et Sylvain autour de bons plans, de nouveautés, d'informations people, sans oublier "Le Hit Cerise FM" tous les samedis de 18h à 20h et "Le Club" de 22h à 1h avec le DJ résident".La vidéo du show case du 30 octobre dernier est à retrouver ICI