Phonurgia Nova Awards 2017 : des paroles et des sons

Nés de la volonté de faire émerger une production radiophonique différente dans le sillage de la naissance des "radios libres", à la fois Concours international de création radiophonique et festival d’écoute, les Phonurgia Awards distinguent depuis 1986 les démarches et écritures les plus novatrices : documentaires de création, docu-fiction, field recording, Hörspiel, dispositifs sonores.Cinq prix seront décernés les 23 et 24 septembre : le prix "Art radio" (SACEM) qui distingue les oeuvres spécifiquement conçues pour la radio et qui en explorent la profondeur sonore, le prix pour la "Fiction sonore" (SACD) qui distingue les dispositifs narratifs et les histoires sonores, le prix "Archives de la parole" (BnF) : distingue les auteurs qui s’aventurent sur la voie étroite de la captation etde la transmission de la parole humaine, le prix "Field Recording" (Musée de la Camargue) qui récompense les oeuvres qui font entendre le territoire et ses habitants et le prix "Découvertes Pierre Schaeffer" qui salue la jeune création.