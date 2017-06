Phonétiquement parlant…

Enfin, si vous êtes également un auditeur attentif, vous vous apercevrez rapidement que les erreurs de prononciations ne sont pas que l’apanage des nouveaux animateurs et des voice-trackeurs. Si vous pensez ne pas maitriser suffisamment la langue anglaise mieux vaut de pas vous embarquer dans l’annonce ou la désannonce d’un titre anglais. À cela, n’oubliez pas les liaisons mal-t-à-propos (100 €uros ne se prononce pas "cenzorro" mais bien cent euros. Vous mangez des haricots et pas des "zharicots") ou encore les joies de la paronymie : l’écriture est proche mais le sens est toujours très différent (conjecture et conjoncture, attention et intention, emménager et aménager, effraction et infraction)…