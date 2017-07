Pays-Bas : la RNT accessible aux radios locales

L'un des enjeux de la RNT, pour assurer la succession de la FM tout en respectant son héritage, est de maintenir un tissu radiophonique et culturel local en toute circonstance. C'est ce qui explique l'émergence aux Pays-Bas de solutions techniques et financières spécifiquement adaptées aux radios à diffusion locale. Emetteurs faible puissance, câblage et installation des antennes, nouveaux contrats de maintenance sur un modèle proche du leasing... La démocratisation des technologies DAB+, autrefois technique, est désormais budgétaire.À l'instar des concessionnaires automobiles, les modes de financement ont évolué avec la technologie. Une radio locale aux ambitions limitées par un budget modéré peut désormais choisir d'acheter son matériel, le louer avec une option d'achat (LOA), ou se positionner en simple client locataire d'un multiplexe, déléguant la gestion technique de diffusion à Broadcast Partners.Lire le communiqué de Broadcast Partners