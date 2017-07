Passez l'été avec Machiavel

Dans ce livre issu de la collection "Un été avec", Patrick Boucheron invite les auditeurs de France Inter sur un tempo allegrissimo à découvrir un Machiavel insolent, visionnaire, implacable comme un soleil d’été. "Machiavel est un éveilleur, parce qu’il est un écrivain. Il écrit pour porter la plume à la plaie. Il écrit pour raviver, non la splendeur des mots, mais la vérité de la chose". Rappelons que ce livre "Un été avec Machiavel" est à l’origine une série d’émissions diffusées pendant l’été 2016 sur France Inter.Patrick Boucheron est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècles. Il est notamment l’auteur de Léonard et Machiavel (Verdier), Conjurer la peur, Sienne, 1338, essai politique sur la force des images (Seuil) et a récemment dirigé l’Histoire mondiale de la France (Seuil).Paru le 11 mai dernier, ce livre est issu de la collection " Un été avec " qui compte déjà "Un été avec Montaigne", "Un été avec Proust", "Un été avec Baudelaire" ou encore "Un été avec Victor Hugo".