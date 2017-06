Pas d'accréditation en RDC pour RFI

La demande de renouvellement avait été faite cinq semaines avant la date d’expiration, début mai, de l’autorisation. Le 1er juin, après plusieurs engagements oraux du ministère congolais des Médias, la Direction de RFI a réitéré cette demande par un courrier qui reste à ce jour sans réponse. "RFI ne peut qu’interpréter le silence des autorités de RDC comme un refus et regrette cette décision qui nuit gravement au pluralisme de l’information" explique France Médias Monde.

Ce refus intervient alors que l’émetteur de RFI à Kinshasa, coupé depuis le début du mois de novembre dernier, n’est toujours pas rétabli et que celui de Brazzaville est brouillé depuis Kinshasa. La Direction de RFI appelle les autorités congolaises à remédier sans tarder à cette situation afin que la liberté d’informer et de s’informer soit préservée.