Parution des Médialocales le 28 juillet

Trois temps forts pour clôturer la saison. D'abord la parution de la dernière 126 000 Radio de cette saison, parution annoncée pour le jeudi 20 juillet prochain à 08h00. Suivra la publication de la 126 000 IDF, le jeudi suivant, à 09h, cette dernière offrant une vue plus précise des audiences issues des marchés parisiens et franciliens.

Enfin, toujours très attendues en province, les Médialocales qui permettront de connaître les audiences des radios indépendantes et locales. Ces Médialocales 2017 seront publiées le vendredi 28 juillet à 14h. Viendra ensuite l'heure des grandes vacances avant une rentrée prévue le 28 août prochain, pour l'ensemble des Musicales.