Parution de la compilation "Les Hits RTL 2017"

Une compilation variée réunissant les 43 tubes de l'année 2017, au total plus de deux heures d'écoute au coeur de l'identité musicale de RTL. Depuis sa création, "RTL entretient une relation très étroite avec le monde de la musique et les artistes. Dès les années 1970, la station oriente sa politique vers un soutien inconditionnel à la chanson française et participe au lancement de nombreux artistes. Parallèlement, elle noue également des partenariats privilégiés" rappelle la station.

RTL souligne qu'elle joue "un rôle essentiel dans le monde de la musique, puisque un quart de son temps d’antenne lui est consacré. Le Grand Studio de la rue Bayard accueille des concerts intimistes avec les plus grandes stars mais aussi avec des artistes dans lesquels elle investit sa confiance". C’est cette image que veut refléter la compilation "Les HITS RTL 2017" "une compilation qui ressemble au RTL d’aujourd’hui, fidèle à ses racines et qui s’inscrit dans l’avenir".