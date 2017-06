Partage d'experiences à Pôle Emploi Audiovisuel

Les participants ont pu rencontrer Samira Ibrahim (animatrice à Monte Carlo Doualiya), Raphael Nivoit (réalisateur de la matinale de RTL), Nathalie Birocheau (directrice adjointe en charge du développement des RH et des finances à franceinfo), Gabrielle Badoy (directrice de l’innovation à Radio France), Ali Reibeihi (animateur et producteur de Grand Bien vous Fasse sur France inter) et Mathieu Gallet, PDG de Radio France. L’occasion d’en savoir plus sur le parcours des participants, d’échanger sur le fonctionnement des radios et d’avoir une vision d’ensemble de Radio France, un partenaire présent tout au long de la semaine.



"Le principe de "1 Jour / 1 Regard" va de pair avec notre mission de service public, d’informer les demandeurs d’emploi sur le secteur, sur les opportunités d’embauche et d’adopter une stratégie d’approche par le réseau" ont expliqué Jason Jobert et Jason et Lila Ghanem de Pôle Emploi. Tous les professionnels de la radio présents ont été unanimes. "Ce genre d’événement est une occasion unique d’approcher des dirigeants ou personnalités en poste. C’est un vrai booster dans la recherche d’emploi et une parenthèse efficace, permettant de mieux s’organiser et de pouvoir avoir matière lors des futurs entretiens d’embauche".