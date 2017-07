Parler, c’est prendre un risque

L’habitude (et surtout l’habituel) s’installe dans toutes les professions. Une réalité d’autant plus vérifiée et vérifiable dans la bouche des animateurs, des chroniqueurs, des journalistes et de toutes celles et tous ceux qui sont amenés à s’exprimer, de façon régulière, devant un micro. Ces automatismes et ces réflexes irréfléchis, qui apparaissent après quelques mois de pratique, conduisent à des interventions machinales : lancements similaires d’une intervention à l’autre et constructions de phrases identiques autour d’un vocabulaire parfois pauvre et souvent monotone.



Il est curieux, mais pas étonnant, de constater que les animateurs et les journalistes, qui ne parviennent pas à catalyser les auditeurs ont trois points communs qui les caractérisent. Primo : ils ne se rendent rarement compte que leur présence à l’antenne est ennuyeuse. Secundo : ils traînent invariablement un déficit de vocabulaire plus ou moins invalidant. Tertio : ils sont souvent emprunts d’amertume et d’aigreur : "vous voyez : je vous l’avais bien dit ! ", "Ah ah ça me fait doucement rire tous ces conseils" ou le plus célèbre "c’est nul de faire ça parce que ça ne marchera pas".