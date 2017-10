Paris et Marseille : des réémetteurs de confort dans des tunnels

À la suite de la mise en service de la rocade autoroutière de Marseille dite "L2", plusieurs éditeurs ont également saisi le CSA de demandes de réémetteurs de confort dans quatre tunnels de cette rocade. Le CSA a donc autorisé la demande pour les services de Chérie Marseille, Europe 1, Fun Radio Provence, Nostalgie Marseille, NRJ Marseille, RFM Provence, Rire et Chansons, RMC, RTL 2 Marseille, RTL, Skyrock Sud et Virgin Radio Provence.

À Paris et en région parisienne , les demandes de réémetteurs de confort concernent onze tunnels. Ici, le Conseil a autorisé la demande pour les services d'Europe 1, Fun Radio, Nostalgie, NRJ, RMC, RTL et de Skyrock.