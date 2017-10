On regarde davantage la TV que l'on écoute la radio

En septembre 2017, c'est chez les 4-14 ans que l'on a regardé le moins la télévision avec 1h35 de durée d'écoute et seulement 2h09 chez les 15-34 ans. L’audience en jour de vision du média TV est le somme des audiences des programmes visionnés en live, en différé et en catch up sur un jour donné, quelle que soit la date de diffusion initiale en live des programmes rattrapés. Au 25 septembre 2017,le panel Médiamat était composé de 11 446 individus âgés de 4ans et plus vivant dans 5 000 foyers équipés d’un audimètre à bouton-poussoir.

Rappelons que la durée d'écoute par auditeur de la radio sur la période d'avril à juin 2017 était de 2h48 du lundi au vendredi et de 2h32 pour le week-end selon Médiamétrie.