Olivier Schrameck prend la présidence du RIRM

Créé en 1997, le RIRM permet à 26 institutions de régulation indépendantes du bassin méditerranéen d’échanger sur les enjeux communs auxquels elles sont confrontées et renforce ainsi les liens culturels et historiques qui existent entre les deux rives de la Méditerranée. Une vingtaine de délégations a répondu présent, parmi lesquelles la Turquie, Israël, la Grèce, le Maroc, le Liban, l’Espagne, le Portugal, l’Italie… Pendant deux jours, plus d’une soixantaine de représentants se réuniront au Palais du Pharo autour du thème La régulation au service de la cohésion sociale dans un environnement numérique.