Oüi FM : une webradio pour mettre en appétit

Cette fois-ci, Oüi FM donne une des recettes très rock’n’roll concoctées par ses meilleurs cuistots. La recette ? Prendre un "Rock Lobster" de chez B-52’s, déglacer avec du "Champagne Supernova" cuvée Oasis, faire suer "35 grammes de Green Onions" récoltés par Booker T & the MG’, saupoudrer de "Chroniques Do Eat Yourself" d’Angèle Chatelier puis ouvrir une boîte de "Pea" en écoutant les Red Hot Chili Peppers. Et enfin, ajouter des "Red Hot Chili Peppers" en accompagnement puis préparer "La Salade" avec Deportivo.

Si, après cette dégustation, les auditeurs de Oüi FM se sentent "Femme Chocolat" ou "Homme à La Tête de Chou", alors ils peuvent prendre la direction du Festival de l'Alimentation à la Cité des Sciences et de l’Industrie, ce week-end pour explorer d’autres saveurs...