Oüi FM : nouvelle rentrée, nouveaux challenges

"Toutes les conditions sont réunies pour offrir aux auditeurs les plus grandes émotions à l’écoute de leur musique favorite" explique la radio. En outre, Oüi FM annonce être candidate pour obtenir des fréquences dans les plus grandes agglomérations et notamment à Toulouse, une des villes "les plus rock de France" précise un communiqué.

Pour Emmanuel Rials, président de Oüi FM : "les auditeurs des radios généralistes cherchent de l’info et du divertissement, ceux de Oüi FM veulent écouter du rock. Ils veulent avant tout être accompagnés par la bande originale de leur vie, la musique rock de leurs plus belles émotions. Nous offrons à tous les auditeurs la crème de la crème du rock et ils vont adorer".