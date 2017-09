Oüi FM lance une webradio "peace and rock"

Août 1969, White Lake, au nord de New York… Janis Joplin, Country Joe McDonald, The Who, Jimi Hendrix et bien d’autres font vibrer leur musique face à un demi-million de spectateurs.

Le mythique festival de Woodstock bat son plein. De Scott McKenzie, avec son titre légendaire "San Francisco", à The Mamas and The Papas ou encore Jefferson Airplane, les auditeurs de cette douzième webradio proposée par l'équipe de Oüi FM veut diffuser "l’esprit Flower Power". Oüi FM FM Génération Woodstock assure également la diffusion d’un titre live du festival toutes les heures.