Oüi FM lance la webradio Summertime

Sortez les chapeaux de paille et la crème solaire, Oüi FM a mis en ligne une nouvelle webradio baptisée "Oüi FM Summertime". Celle-ci vient enrichir l'offre déjà imposante de webradios de la radio et invitera l'auditeur à surfer avec The Beach Boys, chiller avec Tame Impala, groover avec Stevie Wonder et vibrer avec Portugal The Man.