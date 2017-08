Nouvelles applications pour les Musicales de RTL Group

Les mobinautes pourront désormais télécharger les replays directement depuis leur Smartrphone ou tablette et les écouter n'importe où, sans connexion internet. Pour les réveiller ou les endormir, un réveil et un timer sont aussi proposés. Ils pourront également utiliser des stickers aux couleurs de Fun Radio et de sa matinale pour personnaliser leurs SMS sur IOS. De nombreuses options, déjà existantes, ont été simplifiées : le live audio et le live vidéo, le replay pour réécouter en mode offline les émissions et les podcasts, la recherche des titres diffusés et leurs éventuels téléchargements, la géolocalisation, les fréquences grâce à une carte interactive, les inscriptions aux jeux, les notifications...



Soulignons enfin qu'une fonction "Airplay" permet de diffuser ce que l'on écoute sur un périphérique compatible et de son choix afin d'augmenter le confort et la convivialité via une TV ou une Box.