Nouvelles Écoutes lance le podcast "Vieille Branche"

Rappelons que Nouvelles Écoutes imagine et produit des émissions originales destinées à être écoutées à la demande. Cette semaine, Nouvelles Écoutes produit un nouveau podcast intitulé "Vieille Branche" . Le pitch de ce rendez-vous est simple : Ils ont plus de 75 ans, ont marqué le 20ème siècle par leur production artistique, par leur pensée, par leur action. Ils ont un goût prononcé pour la modernité et ressentent un besoin profond de la transmission. Ils et elles seront dans "Vieille Branche", un podcast d’une heure, diffusé un mardi sur deux. Premier épisode, le mardi 21 novembre sur Apple Podcasts, Stitcher, Soundcloud, Deezer, et toutes les autres plateformes de podcasts.