Nouvelle vente aux enchères de vinyles à Radio France

Après le franc succès de sa première édition en juin 2016 qui a réuni plus de 1 000 personnes et permis la vente de 8 000 vinyles, Radio France convie une nouvelle fois amateurs, professionnels, collectionneurs et passionnés pour un événement majeur autour de son patrimoine musical et sonore exceptionnel. Pour cette vente, un éventail de pépites musicales est proposé avec une sélection plus large de 45 tours et d’EP (Extended Play). Répartis en 313 lots et 10 catégories, les 10 000 vinyles représentent la totalité des genres musicaux, des plus populaires aux plus pointus, ainsi que les productions de Radio France.