Nouvelle soirée ElectroShock de Virgin Radio

Depuis près de trois ans, les soirées ElectroShock Virgin Radio sont une référence pour les passionnés de musique et d'Electro. Les Zéniths de Lille, Paris, Toulouse, Strasbourg et Nantes, le Dôme de Marseille et la Halle Tony-Garnier de Lyon ont déjà permis à des milliers d'auditeurs venus de toute la France, de danser au son du meilleur de l'Electro by Virgin Radio.

La prochaine soirée ElectroShock se déroulera à l'AccorHotels Arena de Paris, le 30 novembre prochai?