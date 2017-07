Nouvelle édition du Swiss Radioday

Chaque année, à la fin du mois d'août, le Swiss Radioday accueille des conférenciers, organise des tables rondes et des ateliers sur des thèmes techniques, mais aussi de fond et de forme, documentant l'évolution du monde de la radio et des médias – l'occasion d'échanger connaissances, impressions et expériences sur les nouveautés du secteur. La prochaine édition est annoncée pour le 24 août. Thème fil rouge de cette journée : "Content is King". L'occasion de rencontrer Dietz Schwiesau (MDR en Allemagne, auteur et personnalité incontournable des actualités radiophoniques), qui participera à la table ronde sur les nouveaux formats d'émissions d'information avec Roman Mezzasalma (SRF), Nadia Fäh (Radio Zürisee) et Cédric Adrover (BNJ).Ce Swiss Radioday accueillera également Anja Caspary (RadioEins Berlin), Jontsch (SWR) et Stefan Büsser (Radio SRF 3) pour partager leurs expériences et leurs visions autour des tables rondes "Personalities as Brands" et "Music Programming - Trend Setters or Main Streamers“.Inscriptions ICI