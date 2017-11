Nouvelle campagne sur la protection du jeune public

Deux slogans sont mis en exergue : "Les images violentes on doit les éviter, sinon il faut en parler" et "Les images choquantes on doit les éviter, sinon il faut en parler", plaçant ainsi le dialogue au cœur de son message et invitant le jeune public à un échange sur les images visionnées. Toutes les chaînes de télévision vont diffuser, notamment aux heures de grande écoute, la campagne de sensibilisation à la protection du jeune public, produite par le CSA.

Les radios se mobilisent également en diffusant un message, écho de la campagne télévisuelle, rappelant aux parents et aux adultes responsables d’enfants et d’adolescents, la nécessité de superviser les programmes regardés par les mineurs et de provoquer un échange sur les images visualisées.